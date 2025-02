A proteggerlo e supportarlo ci saranno Inzaghi, i compagni e ovviamente la società, che non andrà a caccia di nuovi portieri sul mercato degli svincolati (scenario che avrebbe avuto una sua logica, con il terzo portiere Di Gennaro anche lui fuori per infortunio). L’Inter guarda avanti con ottimismo perché la fiducia in Martinez è piena ed è rimasta la stessa di questa estate, quando per ingaggiarlo dal Genoa la nuova proprietà nerazzurra aveva staccato un assegno da 13 milioni più bonus: lo spagnolo passato dalla cantera del Barcellona e cresciuto al Las Palmas è stato il primo acquisto dell’era Oaktree nonché la spesa più alta del mercato post scudetto. Un’operazione perfettamente in linea con la politica aziendale del fondo statunitense, orientato a investire sui profili giovani, di talento e soprattutto futuribili. Ma non solo. Perché la trattativa per Martinez era iniziata già prima che Oaktree si mettesse al timone dell’Inter: 36 presenze in Serie A e 68 in totale con il Genoa erano bastate al presidente Beppe Marotta e al ds Piero Ausilio per appiccicare addosso allo spagnolo il bollino qualità di viale della Liberazione. Con un’idea all’orizzonte, nemmeno troppo nascosta. Martinez, prima o poi, si sarebbe preso la porta dell’Inter, il suo contratto fino al 2029 parla chiaro. Il 36enne Sommer, invece, ha un contratto fino al 2026 ma l’Inter, volendo, ha la possibilità di uscire con 12 mesi di anticipo: eventuali riflessioni sono rimandate più in là nel tempo.