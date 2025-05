La Verità de la Verità

Il giornale aggiunge: "La replica di Oriali non esclude un futuro passaggio di Antonio alla Juve. Prendiamo atto e restiamo in attesa. La replica del club partenopeo, per altro in piena lotta Scudetto con un punto di vantaggio sull'Inter a due giornate dalla fine del campionato, è un atto dovuto. Tuttavia, tale risposta non costituisce alcuna smentita di un eventuale passaggio, a fine stagione, di Conte alla Juventus. Prendiamo atto della smentita e ci mettiamo in modalità «attesa»".