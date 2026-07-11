E' partito il count-down per l'inizio di stagione dell'Inter: è fissato per dopodomani il ritrovo per cominciare il ritiro precampionato

Marco Astori Redattore 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 09:02)

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E' partito il count-down per l'inizio di stagione dell'Inter: è fissato per dopodomani il ritrovo dell'Inter per cominciare il ritiro precampionato. E Cristian Chivu, secondo La Gazzetta dello Sport, è già al lavoro per programmare tutto: "L’allenatore è già rientrato a Milano. Subito operativo, anche se in realtà non ha mai staccato del tutto. Si è sempre tenuto in contatto con il presidente Beppe Marotta e con il ds Piero Ausilio per ogni questione di mercato, e con i suoi giocatori.

E appena è rientrato in Italia, dopo l’ultimo scampolo di vacanze lungo la costa est degli Stati Uniti, si è rivisto in sede e in vista della conferenza stampa – insieme a Marotta – che aprirà la nuova stagione nerazzurra lunedì prossimo, in questi giorni sta ultimando i dettagli del programma dei dieci giorni a Donaueschingen. Lì, dove la Foresta Nera inizia a essere padrona del territorio, la sua nuova Inter inizierà a preparare una stagione da campioni d’Italia in carica attesi dalla sfida più stimolante e impegnativa: confermarsi.

Tra lunedì e giovedì prossimo (giorno della partenza per la Germania) tutta la squadra, esclusi i nerazzurri “Mondiali”, svolgeranno i test e le primissime sgambate di inizio preparazione sui campi di Appiano Gentile. Poi nel Baden-Württemberg i ritmi inizieranno a diventare più serrati con due allenamenti al giorno nel Der Oschberghof, lo sconfinato resort che due anni fa ha ospitato la Spagna nei giorni precedenti alla finale di Euro 2024. Un buen retiro che ha portato le Furie Rosse sul tetto d’Europa. L’Inter, che in qualche modo come quella nazionale di Luis de la Fuente coltiva anche ambizioni continentali, si augura possa essere di buon auspicio".