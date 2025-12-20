L'edizione odierna di Libero si concentra sul rigore non dato all'Inter contro il Bologna per il contatto tra Heggem e Bonny

Matteo Pifferi Redattore 20 dicembre 2025 (modifica il 20 dicembre 2025 | 16:32)

"Tra urla fuori tempo e cori bambineschi del semivuoto Al-Awwal Park, Bologna e Inter mettono in scena una partita più seria del contorno. Partita a corrente alternata. I primi minuti sono a tinte nerazzurre: la pressione degli uomini di Chivu sembra quella del Bologna e il gol di Thuram al 2’ ne è frutto". Apre così l'articolo di Libero sulla semifinale di Supercoppa persa dall'Inter ai rigori.

"La pressione feroce dei ragazzi di Italiano sale e progressivamente cala la lucidità dei nerazzurri, in particolare quella di Bisseck che va scomposto con il braccio in un duello con Castro in area e provoca un rigore solare, che Chiffi inspiegabilmente dal campo non vede ma al monitor sì. Dal dischetto va Orsolini, tiro centrale, gol del pareggio. Nella prima parte della ripresa, il Bologna paga lo sforzo e l’Inter riesce a tornare in possesso del pallone e della partita", aggiunge poi il quotidiano che si concentra anche sul rigore dato da Chiffi ma poi tolto dopo il check al VAR:

"Di rigori così ne hanno fischiati a decine in campionato, e pure Chiffi fischia, ma poi al Var lo rivede e annuncia che “Bonny non ha subito fallo”. E non lo commette nemmeno. Un episodio controverso perché opposto alla tendenza che si presumeva consolidata"