L'Inter domina e vince anche contro la Fiorentina e mette in mostra ancora una volta l'ottimo lavoro fin qui svolto da Cristian Chivu.
Pagelle GdS, Chivu da 7: “Azzecca tutte le mosse strategiche. E l’Inter domina con pazienza”
Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport, che in pagella assegna all'allenatore nerazzurro 7:
"Azzecca tutte le mosse strategiche: Bisseck in mezzo, Sucic a centrocampo. L’Inter domina con pazienza la partita e resta in scia delle prime".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
