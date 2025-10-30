FC Inter 1908
L'Inter domina e vince anche contro la Fiorentina e mette in mostra ancora una volta l'ottimo lavoro fin qui svolto da Cristian Chivu
Marco Macca
Marco Macca 

L'Inter domina e vince anche contro la Fiorentina e mette in mostra ancora una volta l'ottimo lavoro fin qui svolto da Cristian Chivu.

Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport, che in pagella assegna all'allenatore nerazzurro 7:

"Azzecca tutte le mosse strategiche: Bisseck in mezzo, Sucic a centrocampo. L’Inter domina con pazienza la partita e resta in scia delle prime".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

