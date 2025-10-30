Inter-Fiorentina ha segnato anche il ritorno della Curva Nord, o meglio del Secondo Anello Verde, come da nuova denominazione. La presenza del tifo organizzato nerazzurro si è fatta sentire eccome. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la squadra ne aveva davvero bisogno:

"Appena la curva nord interista ha ripreso a cantare più di qualcuno ha allargato le braccia abbozzando un sorriso. Una sorta di «meno male, finalmente è tornata la curva». Rimasta in silenzio per parecchi mesi per via delle limitazioni imposte dal club, in accordo con la Procura, a seguito dell’inchiesta «Doppia Curva». Il match di ieri tra Inter e Fiorentina ha segnato il ritorno dei gruppi organizzati. A fine partita hanno teso la mano alla squadra, palesatasi sotto il settore per festeggiare il 3-0 (...). Il Meazza spera così in un nuovo inizio (...). L’Inter aveva bisogno dei tifosi".