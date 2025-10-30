Inter-Fiorentina ha segnato anche il ritorno della Curva Nord, o meglio del Secondo Anello Verde, come da nuova denominazione. La presenza del tifo organizzato nerazzurro si è fatta sentire eccome. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la squadra ne aveva davvero bisogno:
E’ tornata la Curva Nord: “Cori come nelle notti più belle. L’Inter ne aveva bisogno”
"Il croato ha segnato la prima rete nerazzurra della vita sotto alla cara vecchia Curva Nord, anzi il secondo anello verde, come da nuova denominazione autorizzata, lo spazio del San Siro nerazzurro tornato a strillare come nelle notti più belle: un tappeto sonoro necessario per un battesimo di questo tipo".
"Appena la curva nord interista ha ripreso a cantare più di qualcuno ha allargato le braccia abbozzando un sorriso. Una sorta di «meno male, finalmente è tornata la curva». Rimasta in silenzio per parecchi mesi per via delle limitazioni imposte dal club, in accordo con la Procura, a seguito dell’inchiesta «Doppia Curva». Il match di ieri tra Inter e Fiorentina ha segnato il ritorno dei gruppi organizzati. A fine partita hanno teso la mano alla squadra, palesatasi sotto il settore per festeggiare il 3-0 (...). Il Meazza spera così in un nuovo inizio (...). L’Inter aveva bisogno dei tifosi".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
