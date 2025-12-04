FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Pagelle Inter-Venezia, CdS: “Thuram, il calvario è alle spalle”. C’è un’insufficienza

news

Pagelle Inter-Venezia, CdS: “Thuram, il calvario è alle spalle”. C’è un’insufficienza

Pagelle Inter-Venezia, CdS: “Thuram, il calvario è alle spalle”. C’è un’insufficienza - immagine 1
L’analisi del quotidiano delle prestazione dei calciatori nerazzurri dopo la gara contro il Venezia, negli ottavi di finale di Coppa Italia.
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter vola ai quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri superano il Venezia e attendono la vincente di Roma-Torino.

Il Corriere dello Sport evidenzia la prestazione di Thuram, premiato con un 7,5 in pagella ("Scaraventa in rete il pallone del terzo gol e torna a esultare dopo due mesi e mezzo. Il lungo calvario dell’infortunio è definitivamente alle spalle. Bissa di testa prima dell’ora di gioco").

Pagelle Inter-Venezia, CdS: “Thuram, il calvario è alle spalle”. C’è un’insufficienza- immagine 2
Getty Images

Bene anche Pio Esposito (7 - "L’attesa per il primo gol al Meazza è stata ben ripagata: porterà per sempre nel cuore il fendente dalla media distanza che ha trafitto Grandi") e Diouf (7 - "Prima da titolare in nerazzurro da adattato a piede invertito bagnata da un gol che si è costruito da solo. Il modo migliore per dare una spallata alla diffidenza sul suo conto".

Pagelle Inter-Venezia, CdS: “Thuram, il calvario è alle spalle”. C’è un’insufficienza- immagine 3

C'è un'insufficienza ed è per Sucic (5,5), che in occasione del gol del Venezia viene "saltato come un birillo da Sagrado".

Leggi anche
Inter, prime volte e risposte positive: Diouf, gol emblematico. E Luis Henrique…
Inter, Esposito sviluppo prorompente. Risposte da Diouf e Frattesi, insicuro Luis Henrique

© RIPRODUZIONE RISERVATA