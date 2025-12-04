Il Corriere dello Sport evidenzia la prestazione di Thuram, premiato con un 7,5 in pagella ("Scaraventa in rete il pallone del terzo gol e torna a esultare dopo due mesi e mezzo. Il lungo calvario dell’infortunio è definitivamente alle spalle. Bissa di testa prima dell’ora di gioco").

Bene anche Pio Esposito (7 - "L’attesa per il primo gol al Meazza è stata ben ripagata: porterà per sempre nel cuore il fendente dalla media distanza che ha trafitto Grandi") e Diouf (7 - "Prima da titolare in nerazzurro da adattato a piede invertito bagnata da un gol che si è costruito da solo. Il modo migliore per dare una spallata alla diffidenza sul suo conto".