TS, le pagelle di Inter-Genoa: Dimarco depotenziato. Asllani, buona partita

Se c'è chi non considera abbastanza convincente la prestazione di Asllani contro il Genoa, TuttoSport la ritiene invece sufficiente. " Fa preoccupare la panchina per un colpo dopo pochi minuti, invece mette insieme una buona partita". A Calhanoglubasta l'assist a Lautaro per meritare 6.5 in pagella. Stesso voto di Acerbi considerato "la solita certezza là dietro" e stesso voto di Barella: "Il prodigio balistico del 70’ trova solo l’incrocio dei pali. A volte si incaponisce un po’, ma crea sempre tanto", si legge.