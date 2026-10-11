"Carlos Augusto, 7. Titolare per fare rifiatare Bastoni, estrae dalla valigia la solita prestazione monolitica. Diouf 6.5 Al confronto dei difensori del Parma pare Bolt: ogni volta in cui inserisce il turbo, fa il vuoto. Spence (29' st) 6 Per accendere San Siro gli bastano un paio di sgasate". Questi sono alcuni dei giudizi di TuttoSport nelle pagelle dedicate a Inter-Parma.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il voto di Sucic invece è per il giornale sportivo il più alto: "7.5 È rapace sul gol, ma soprattutto piace la sua attitudine a marcare accorciando nonché la velocità con cui si propone e gioca il pallone. Gran partita". In mezzo con lui c'era "Calhanoglu 6.5 Ah, quanto l’avrebbe voluto in trincea Montella... Con l’Inter gioca subito da titolare e - ça va sans dire - timbra su rigore, specialità della casa. Stankovic (17' st) 6 Mezz’ora per sentirsi da Inter. Mkhitaryan 7 Vede linee di gioco che gli umani non vedono, come dimostra l’assist per il tris di Tikus", si legge.

Gli attaccanti dell'Inter

Conquista il rigore, lavora di spada pure di fioretto... alla fine gli manca solo il gol. Thuram con lui in attacco da titolare 7: "

Col Parma - squadra della città dove è nato - è una sentenza: 5 gol in 5 partite. Core ‘ngrato".

A Esposito 6.5: "

(Fonte: TS)