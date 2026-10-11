Sugli scudi il croato insieme al francese ma tutta la squadra ha brillato nella vittoria di San Siro
VIDEO / Inter-Parma, i tifosi sui social: "Sucic là è un altro. Spence, profumo di..."
"Carlos Augusto, 7. Titolare per fare rifiatare Bastoni, estrae dalla valigia la solita prestazione monolitica. Diouf 6.5 Al confronto dei difensori del Parma pare Bolt: ogni volta in cui inserisce il turbo, fa il vuoto. Spence (29' st) 6 Per accendere San Siro gli bastano un paio di sgasate". Questi sono alcuni dei giudizi di TuttoSport nelle pagelle dedicate a Inter-Parma.
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Il voto di Sucic invece è per il giornale sportivo il più alto: "7.5 È rapace sul gol, ma soprattutto piace la sua attitudine a marcare accorciando nonché la velocità con cui si propone e gioca il pallone. Gran partita". In mezzo con lui c'era "Calhanoglu 6.5 Ah, quanto l’avrebbe voluto in trincea Montella... Con l’Inter gioca subito da titolare e - ça va sans dire - timbra su rigore, specialità della casa. Stankovic (17' st) 6 Mezz’ora per sentirsi da Inter. Mkhitaryan 7 Vede linee di gioco che gli umani non vedono, come dimostra l’assist per il tris di Tikus", si legge.
Gli attaccanti dell'InterA Esposito 6.5: "Conquista il rigore, lavora di spada pure di fioretto... alla fine gli manca solo il gol. Thuram con lui in attacco da titolare 7: "Col Parma - squadra della città dove è nato - è una sentenza: 5 gol in 5 partite. Core ‘ngrato".
(Fonte: TS)
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