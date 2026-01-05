"La miglior Inter della stagione, per presenza scenica e presa sulla partita, ha spazzato via il tabù Bologna e si è rimpossessata della testa della classifica, lasciata in custodia al Milan per 48 ore. La quinta vittoria di fila in campionato è un messaggio potente alla concorrenza, stavolta i “se” e i “ma” sono minimi. Il 3-1 non rende l’idea. Lautaro, il migliore per il gol, per l’assist e per la continuità, si è divorato tre gol a tu per tu con Ravaglia. Senza le parate del suo portiere il Bologna avrebbe preso cinque o sei reti e qui scatta la prima flebile obiezione: l’Inter avrebbe dovuto chiudere il primo tempo già sul 2 o 3-0", analizza La Gazzetta dello Sport.