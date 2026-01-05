Inter devastante contro il Bologna. Partita mai in discussione, anzi il passivo poteva essere ben più pesante. E se arriva un esterno destro la squadra può ancora migliorare.
GdS – La miglior Inter della stagione, Lautaro super. Cancelo può essere l’uomo del salto
"La miglior Inter della stagione, per presenza scenica e presa sulla partita, ha spazzato via il tabù Bologna e si è rimpossessata della testa della classifica, lasciata in custodia al Milan per 48 ore. La quinta vittoria di fila in campionato è un messaggio potente alla concorrenza, stavolta i “se” e i “ma” sono minimi. Il 3-1 non rende l’idea. Lautaro, il migliore per il gol, per l’assist e per la continuità, si è divorato tre gol a tu per tu con Ravaglia. Senza le parate del suo portiere il Bologna avrebbe preso cinque o sei reti e qui scatta la prima flebile obiezione: l’Inter avrebbe dovuto chiudere il primo tempo già sul 2 o 3-0", analizza La Gazzetta dello Sport.
"In una serata rigogliosa, e qui si nasconde il secondo appunto, Luis Henrique si è astenuto un’altra volta. Il brasiliano non ha lasciato tracce, si è limitato ai compitini tattici. Si suggerisce di accelerare la pratica per Joao Cancelo. Il laterale destro portoghese può essere l’uomo del salto in avanti ulteriore, della fuga in campionato e della qualificazione agli ottavi in Champions. Non osiamo immaginare che cosa ne sarebbe stato del Bologna se a destra l’Inter avesse schierato un Dumfries ai massimi. L’1-0 l’ha segnato Zielinski su azione, le reti di Lautaro e Thuram sono arrivate su corner. In tutte le competizioni stagionali, l’Inter ha realizzato 12 gol su palla inattiva, tra calci d’angolo e punizioni", aggiunge Gazzetta.
