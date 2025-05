Parma-Napoli, Conte ha scelto Raspadori. Il dubbio di Chivu

Al posto di Lobotka giocherà Gilmour dopo il trauma contusivo rimediato dal giocatore col Genoa. "Si sistemerà con Anguissa in mediana nel 4-2-3-1". Con loro, più avanti, partendo da sinistra, ci sarà come sempre McTominay che in settimana ha lavorato gestendo le proprie forze per arrivare al top all’appuntamento di domani. La carta Neres sarà preziosa. Si accomoderà in panchina ma sa che potrebbe entrare in corsa. Perché sarà Raspadori, insieme a Politano e Lukaku, a giocare dal primo minuto. Conte non ha in difesa Juan Jesus e Buongiorno e accanto a Rrahmani giocherà Olivera. In porta Meret con Di Lorenzo e Spinazzola terzini.