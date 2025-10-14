Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini è stato rispolverato nell'ultimo periodo da Gasperini, la scorsa stagione era nel mirino dell'Inter di Inzaghi:
Roma, Pellegrini in pole per una maglia con l’Inter: “E pensare che Inzaghi spingeva per…”
"Pellegrini - ad oggi - è quello più in forma, l'infortunio è alle spalle e parte in vantaggio per il big match contro l'Inter. Poco meno di un anno fa proprio i nerazzurri (oltre al Napoli) avevano chiesto informazioni ma il gol nel derby di gennaio ha cambiato il suo destino. Inzaghi lo avrebbe voluto ben volentieri a Milano mentre ora dopo un'estate turbolenta si ritrova di nuovo al centro pronto a guidare una squadra prima in classifica. E in passato ha già fatto male all'Inter: due gol e tre assist in carriera. È la carta di Gasp per scardinare il muro di Chivu e cercare di infrangere un tabù", scrive il Messaggero.
"Ci sarà anche Dybala che si è rivisto nel finale di gara a Firenze ed è pronto per la staffetta. La lesione muscolare è smaltita, ma per il momento Gasperini lo vede come un jolly da far entrare a partita in corso. Sa benissimo che va gestito e ne ha parlato sia con lui che con lo staff medico. E anche il suo di destino si è intrecciato più volte con l'Inter, il club che nell'estate del 2022 lo aveva praticamente in pugno prima del trasferimento nella Capitale", aggiunge il quotidiano.
