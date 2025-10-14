"Pellegrini - ad oggi - è quello più in forma, l'infortunio è alle spalle e parte in vantaggio per il big match contro l'Inter. Poco meno di un anno fa proprio i nerazzurri (oltre al Napoli) avevano chiesto informazioni ma il gol nel derby di gennaio ha cambiato il suo destino. Inzaghi lo avrebbe voluto ben volentieri a Milano mentre ora dopo un'estate turbolenta si ritrova di nuovo al centro pronto a guidare una squadra prima in classifica. E in passato ha già fatto male all'Inter: due gol e tre assist in carriera. È la carta di Gasp per scardinare il muro di Chivu e cercare di infrangere un tabù", scrive il Messaggero.