"Penso ancora che sia troppo audace passare al 4-3-3 o al 4-2-3-1. Troppo per attuarla. Strada difficilmente percorribile, necessiterebbe di un passaggio concettuale e filosofico condiviso troppo impegnativo difficilmente attuabile. La vedo molto difficile. Strada coraggiosa, ma dal mio punto di vista non si farà. Inter difficilmente cambiabile, la sarebbe stata con un altro mercato. Il 3-5-2 può variare nell'esecuzione, col Sassuolo ho visto Dumfries, Acerbi, Akanji, Carlos Augusto e Dimarco più alto. Secondo me Chivu in quel sistema deve variare due o tre cose in cui può far presa: essere pericoloso senza calare l'attenzione dietro, l'Inter concede sempre e troppo e lascia punti. Due: l'Inter è la squadra che passa maglio ma non dribbla, ci vuole il passaggio giusto e uno che ce l'ha è Sucic o anche Zielinski. Tre: se cambi gli uomini aumenti la competitività, perdi la prevedibilità e allora dopo c'è il marchio dell'allenatore. Secondo me ce l'ho più lì che sul cambio di sistema. Occhio Lautaro-Thuram che Pio merita, ho preso Bonny ma non ho dato via Pio e gioca. Questo un esempio. È entrato bene Luis Henrique e può giocare. Col cambiamento sono tutti più in discussione, così si alza il livello dell'attenzione".