"Il primo ad essere convinto di questa strada è lo stesso Marcus, che ha ancora, infilata come una freccia nella memoria, il fastidio alla fine della scorsa stagione per colpa di problemi fisici a lungo trascinati. All’Inter, però, è cambiato il mondo, ora c’è vita dietro la ThuLa: proprio la presenza dei giovani terribili Pio + Bonny lascia tranquilli tutti e permette di spegnere anche la minima tentazione di affrettare il recupero del francese".