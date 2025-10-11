Sabato prossimo, a Roma, l'Inter potrebbe viaggiare senza ThuLa, o comunque con una coppia a mezzo servizio. Se il recupero di Thuram appare praticamente impossibile, anche Lautaro dovrà fare ancora una volta gli straordinari, visto che metterà piede alla Pinetina solo giovedì, a due giorni dal big match. Scrive la Gazzetta dello Sport:
Inter, ecco il piano dei medici per Thuram. Lautaro senza sosta: alla Pinetina giovedì
"Il primo ad essere convinto di questa strada è lo stesso Marcus, che ha ancora, infilata come una freccia nella memoria, il fastidio alla fine della scorsa stagione per colpa di problemi fisici a lungo trascinati. All’Inter, però, è cambiato il mondo, ora c’è vita dietro la ThuLa: proprio la presenza dei giovani terribili Pio + Bonny lascia tranquilli tutti e permette di spegnere anche la minima tentazione di affrettare il recupero del francese".
"Semmai, lo staff lavora in sinergia con il giocatore per calibrare i carichi: senza perdere di vista il Golfo di Napoli, l’intenzione generale è di riaverlo con la vecchia continuità subito dopo questo mini-ciclo. La stessa placida attesa, però, non può appartenere a Lautaro che scalpita già dal Sudamerica: rimetterà piede alla Pinetina giovedì, giusto qualche ora dopo l’atterraggio, ma come sempre si farà bastare due sedute per giocare".
