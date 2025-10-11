L'edizione odierna di Tuttosport ha dato i voti ad alcuni giocatori dell'Inter, scesi in campo ieri a Bengasi per l'amichevole contro l'Atletico Madrid.
Atletico-Inter, pagelle Tuttosport: “Ecco i voti di Diouf e Luis Henrique, il peggiore è…”
Il risultato finale ha premiato l'Atletico dopo i calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 grazie ai gol di Martin e Bisseck. Bisseck che, secondo Tuttosport, è stato più che positivo: "Bocciato da Chivu dopo la gara con l’Udinese di fine agosto - e l’arrivo del più solido Akanji - il tedesco era già stato rilanciato contro lo Slavia Praga in Champions. Ieri non ha commesso errori gravi, anche se l’Atletico nel primo tempo è spesso sgusciato proprio dal suo lato, sfruttando gli spazi fra lui e Acerbi. Pericoloso come sempre sui piazzati, di forza e stazza ha realizzato l’1-1 di testa su angolo di Mkhitaryan, liberandosi di tre rivali", commenta Tuttosport che affibbia 6,5 al difensore tedesco.
Stesso voto per Martinez, autore di due belle parate nel primo tempo su Almada mentre sul gol subito ha poche responsabilità. Male invece Palacios (voto 5), giudicato troppo acerbo mentre sono rimandati Diouf, Luis Henrique e anche Bonny, tutti da 5,5. L'ex Marsiglia è stato poco intraprendente, mostrando poco coraggio e ancora troppa timidezza. Diouf ha bisogno di altro tempo mentre Bonny, dopo un buon inizio, è uscito dalla partita.
Martinez 6,5
Bisseck 6,5
Palacios 5
Diouf 5,5
Luis Henrique 5,5
Bonny 5,5
Agbonifo 6
