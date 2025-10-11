Atletico-Inter, pagelle Tuttosport: “Ecco i voti di Diouf e Luis Henrique, il peggiore è…”

Il risultato finale ha premiato l'Atletico dopo i calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 grazie ai gol di Martin e Bisseck. Bisseck che, secondo Tuttosport, è stato più che positivo: "Bocciato da Chivu dopo la gara con l’Udinese di fine agosto - e l’arrivo del più solido Akanji - il tedesco era già stato rilanciato contro lo Slavia Praga in Champions. Ieri non ha commesso errori gravi, anche se l’Atletico nel primo tempo è spesso sgusciato proprio dal suo lato, sfruttando gli spazi fra lui e Acerbi. Pericoloso come sempre sui piazzati, di forza e stazza ha realizzato l’1-1 di testa su angolo di Mkhitaryan, liberandosi di tre rivali", commenta Tuttosport che affibbia 6,5 al difensore tedesco.