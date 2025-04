"Simone, come disse Lautaro a dicembre, «pensa ancora come un calciatore e questo per noi è importantissimo». Questa Inter gioca come se fosse legata da un filo d’acciaio, perché l’empatia non basta: servono competenze, idee, contromisure per frenare avversari più ricchi e sulla carta più forti. C’è un outsider che si aggira per l’Europa: con Inzaghi l’Inter ha raggiunto la semifinale due volte, come solo ai tempi di Herrera. I record sono sempre di più, ma poi serve una Coppa per contenerli tutti come si deve", aggiunge il Corriere.