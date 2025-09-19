FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Pio e Bonny creature di Chivu. “Cristian talmente convinto dei due che in estate ha…”

news

Pio e Bonny creature di Chivu. “Cristian talmente convinto dei due che in estate ha…”

Pio e Bonny creature di Chivu. “Cristian talmente convinto dei due che in estate ha…” - immagine 1
La grande prestazione di Pio Esposito contro l'Ajax dà il là a diverse considerazioni sull'attacco nerazzurro
Matteo Pifferi Redattore 

La grande prestazione di Pio Esposito contro l'Ajax dà il là a diverse considerazioni. "Forse, al di là della vittoria, comunque fondamentale, la migliore notizia che l’Inter si porta dietro da Amsterdam è che, finalmente, esiste un attacco vero e completo, al di là della coppia dei titolari, Lautaro e Thuram. Nelle ultime due stagioni, infatti, era stato un dramma o quasi quando uno dei due veniva a mancare. Adesso, invece, esistono vere alternative", spiega il Corriere dello Sport.

Pio e Bonny creature di Chivu. “Cristian talmente convinto dei due che in estate ha…”- immagine 2
Getty Images

Pio Esposito e Bonny, in questa prima fase di stagione, stanno mostrando le loro qualità e grandi meriti sono di Chivu. "Pio e Bonny, infatti, possono essere considerate due sue creature. Il primo lo ha addirittura cresciuto nella Primavera nerazzurra. Il secondo se l’è trovato a Parma, dandogli subito fiducia, per poi dare il suo assenso convinto ad averlo pure nella sua Inter. L’allenatore rumeno era ed è talmente sicuro di avere una batteria di attaccanti completa da aver condiviso la rinuncia Lookman, senza prendere in considerazione un alter ego del nigeriano. Avanti con quei 4 è stato il mantra di metà estate", la considerazione del quotidiano.

Pio e Bonny creature di Chivu. “Cristian talmente convinto dei due che in estate ha…”- immagine 3

L'esordio da titolare di Pio in Champions è stato molto positivo tanto che ha messo davanti alla porta o quasi tre volte i suoi compagni che però non hanno sfruttato il suo assist. "Esposito aveva debuttato nell’Inter dei grandi al Mondiale per club, contro il River Plate. Nell’occasione, aveva mostrato le stesse doti, ma ci aveva aggiunto pure un gol. Ecco, la prodezza personale è l’unica mancanza della sua serata all’Amsterdam Arena. Ci ha provato un paio di volte, ma senza riuscire a inquadrare la porta. Probabile che, tra gli aspetti da migliorare, ci sia la rapidità nelle giocate dentro l’area di rigore. Ha vent’anni, però, e tutti i margini per crescere", commenta il CorSport.

Leggi anche
Inter, Lautaro ha smaltito il problema alla schiena. Da oggi torna in gruppo con Darmian
Esposito ma non solo, Chivu lancia segnali. “Non era in discussione ma dopo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA