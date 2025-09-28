Sotto gli occhio del fratello Sebastiano e della famiglia, l’attaccante classe 2005 si sblocca: la reazione del padre.

Alessandro De Felice 28 settembre 2025

La Lunga attesa è finita: il tempo di Pio Esposito è ufficialmente iniziato. Ieri sera all’Unipol Domus di Cagliari è arrivato il primo gol in Serie A dell’attaccante classe 2005 dell’Inter, sotto gli occh del fratello Sebastiano e con la famigllia sugli spalti. Mancava all’appello solo il fratello maggiore, Salvatore, impegnato con lo Spezia.

Il gol all’82’, dopo 18 minuti in campo, ha liberato l’attaccante 20enne dall’ossessione del primo gol in A. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, in panchina c’è Cristian Chivu, allenatore che lo conosce bene sin da bambino.

“Una volta, gli arrotolò al braccio la fascia da capitano della Primavera, anche se giocava sotto età, e il giovanotto rispose con una tripletta. Era il 15 febbraio del 2023, era sempre Cagliari-Inter”.

Sulle tribune della Unipol Domus il papà Agostino, che ha pronunciato alla Gazzetta dello Sport una frase che racchiude i suoi sentimenti: “Che emozione, una gioia pazzesca”.

Pio è stato abbracciato da tutti i compagni, compresi i leader dello spogliatoio Lautaro e Bastoni, mentre a fine partita ha cercato Sebastiano, amareggiato per la sua prestazione e contento per il fratello.

“Ha la testa giusta, ascolta, ma dovete lasciarlo tranquillo…” ha avvertito Lautaro; “abbiamo bisogno di giovani forti italiani”, ha aggiunto Bastoni.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, c’è stato un tempo in cui le aspettative erano tutte rivolte a Sebastiano, mentre il percorso si è rivelato diverso.

“Forse gli sarebbe servito avere un mentore come è stato ed è Chivu per Pio e, invece, quando esplodeva con maggiore precocità del fratellino, ad Appiano governava la Lukakucrazia di Antonio Conte”.