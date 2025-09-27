SportWeek – Chivu da ‘romeno de Roma’ a ‘dittatore democratico’

E a quell'epoca il signor Franco Baresi lo definiva "uno dei migliori al mondo" in difesa. "Colleziona consensi e rispetto. Umile e carismatico, libero, centrale, ma anche terzino o mediano. Duro, disciplinato, tecnica da rifinitore e colpi brasiliani sui calci da fermo. Un leader, fa coppia con l'argentino Walter Samuel", si legge. L'argentino poteva affiancarlo in panchina all'Inter, poi ha deciso di restare accanto a Scaloni in Nazionale. A Roma dicevano ad un certo punto che era uno Swarowski o Cristal Chivu e lui disse: «Non avevo la fama di un fisico importante. Ho avuto problemi durante la mia carriera, dovuti non so a cosa. Ma la mia forza era che riuscivo sempre a rialzarmi».

E poi l'approdo all'Inter, a 27 anni. Un incidente serio alla testa in uno scontro con Pellissier, un incidente che gli ha cambiato la vita. Ma lui si è messo il celebre caschetto e ha ricominciato a giocare per sei anni in nerazzurro: tre scudetti vinti, la Champions a Madrid nell'anno del Triplete, due Coppe Italia e due Supercoppe, infine il Mondiale per Club. Vittorie che lo hanno legato per sempre ai colori nerazzurri che oggi ha deciso di vestire da allenatore. A 32 anni, quando ha lasciato il calcio giocato, è entrato a Coverciano ma non aveva intenzione di fare l'allenatore, un desiderio che è nato dopo. Ha cominciato dalle giovanili dell'Inter e poi è arrivato al Parma, 13 gare e la salvezza conquistata. Poi la chiamata di Marotta e Ausilio e lui che dice «Sono tornato a casa» e quando gli chiedono che allenatore è replica: «Un dittatore democratico».