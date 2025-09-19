Libero su Esposito: “Ottime notizie per Gattuso, Pio può fare come Retegui. E l’Inter…”

L'esordio in Champions League, da titolare, per Pio Esposito contro l'Ajax è stato molto positivo. Di fatto, è mancato solo il gol al centravanti classe 2005 che ha mostrato praticamente tutto il suo repertorio, dalla fisicità e al gioco di sponda per i compagni fino alla mobilità, la capacità di leggere azioni di gioco e permettere l'inserimento dei centrocampisti o favorendo i movimenti di Thuram.

"Dunque si può pensare a un definitivo passaggio al 4-4-2 per l’Italia, valorizzando la parte migliore di noi che è improvvisamente diventata il doppio centravanti. Per l’Inter lo è sempre stata, motivo per cui Chivu ha conservato il 3-5-2 nonostante “il popolo” chiedesse a gran voce una rivoluzione. Ma lui, parafrasando un saggio, «non è scemo». Ed Esposito, con tutto il rispetto, non è un Taremi, un Arnautovic o un Correa. È uno su cui vale la pena puntare qui e ora, da subito, ai massimi livelli. Perché la scusa della gavetta è buona per quelli che non sono così tanto buoni a giocare", la chiosa del quotidiano.