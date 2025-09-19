"Difatti un inizio così in stagione il ragazzo non lo aveva mai fatto: 4 partite giocate, 5 gol segnati. Più 1 assist per Dumfries, in Inter-Udinese, l’unico scontro nel quale Thuram è rimasto a secco. A memoria di statistiche, non ha mai cominciato tanto bene un’annata dal punto di vista realizzativo. Negli anni al Borussia Moenchengladbach, fino alla data 19 settembre, aveva segnato: 1 gol in Coppa di Germania nel 2019/20, 1 gol in Bundesliga nel 2020/21, nessun gol (causa infortunio al ginocchio) nella stagione 2021/22, 3 gol in Bundesliga nel 2022/23. Poi Marcus è arrivato all’Inter e nella prima stagione la conta al 19 settembre era ferma a 2 gol. Nella passata stagione era invece partito benissimo, con 4 reti. Nulla però avrebbe fatto pensare all’exploit attuale, soprattutto dopo un finale non molto positivo a maggio e un Mondiale per Club da archiviare", commenta Tuttosport.