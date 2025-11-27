Prosegue la preparazione del Pisa in vista del match di campionato contro l'Inter, in programma domenica alle ore 15. Il tecnico Alberto Gilardino è ancora alle prese con qualche dubbio di formazione, come scrive La Nazione: "Ieri l'allenamento si è svolto nel pomeriggio, e continuerà nella mattinata di oggi e in quella di venerdì. Sabato avrà luogo nel pomeriggio la rifinitura. Ogni seduta sarà utile per mister Gilardino per sciogliere eventuali dubbi di formazione. Dall'infermeria giungono buone notizie. Se, come noto, anche contro l'Inter il Pisa dovrà fare a meno di Akinsanmiro il quale, fresco di ventunesimo compleanno, punta il recupero contro il Parma, a centrocampo recupera Marin".
Pisa, niente sfida da ex per Akinsanmiro e Cuadrado: le ultime in vista dell’Inter
Prosegue la preparazione dei ragazzi di Gilardino in vista della sfida di campionato contro i nerazzurri di Chivu
"Non giungono buone notizie invece per quanto riguarda l'altro giocatore in dubbio: Juan Cuadrado. Il colombiano, come dichiarato dallo stesso Gilardino, ha accusato un nuovo infortunio nel corso della rifinitura di domenica scorsa. A oggi risulta così molto difficile la sua convocazione per la sfida contro la sua ex squadra, con la quale ha festeggiato il ventesimo Scudetto nella stagione 2023-24, non rimanendo però di certo nel cuore dei tifosi complice il suo lungo trascorso bianconero".
