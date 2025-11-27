Prosegue la preparazione del Pisa in vista del match di campionato contro l'Inter, in programma domenica alle ore 15. Il tecnico Alberto Gilardino è ancora alle prese con qualche dubbio di formazione, come scrive La Nazione: "Ieri l'allenamento si è svolto nel pomeriggio, e continuerà nella mattinata di oggi e in quella di venerdì. Sabato avrà luogo nel pomeriggio la rifinitura. Ogni seduta sarà utile per mister Gilardino per sciogliere eventuali dubbi di formazione. Dall'infermeria giungono buone notizie. Se, come noto, anche contro l'Inter il Pisa dovrà fare a meno di Akinsanmiro il quale, fresco di ventunesimo compleanno, punta il recupero contro il Parma, a centrocampo recupera Marin".