Second sconfitta consecutiva per l'Inter che, dopo aver perso contro il Milan in campionato, cade anche in Champions League, questa volta sul campo dell'Atletico Madrid. Il Quotidiano Sportivo analizza così la prova dei nerazzurri: "È un'altra beffa, la seconda in pochi giorni dopo quella nel derby. La quinta sconfitta in stagione per l'Inter, sebbene sia la prima in Champions League. Come due stagioni fa, a Madrid fa festa l'Atletico, stavolta nel pieno recupero. Il 2-1 favorevole ai colchoneros (rete di Alvarez, pari di Zielinski e gol decisivo di Gimenez) non muta di tanto le chances di qualificazione diretta agli ottavi, ma è un altro schiaffo in una partita che la squadra di Chivu gioca a metà. Bene fino al momentaneo 1-1, poi un po' intimorita, ma comunque punita oltre misura guardando al computo delle occasioni".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa QS – Inter, seconda beffa in pochi giorni. Lautaro, le insufficienze cominciano a essere tante
news
QS – Inter, seconda beffa in pochi giorni. Lautaro, le insufficienze cominciano a essere tante
I nerazzurri cadono contro l'Atletico Madrid con un gol nel recupero: altra prestazione opaca per il capitano
Nel mirino della critica, ancora una volta, ci finisce Lautaro Martinez: "Ancora una volta è quasi impalpabile l'apporto di Lautaro Martinez, che coglie un'insufficienza in più, certamente non la prima di un'annata nella quale il capitano argentino non ha ancora messo la marcia alta". Emblematico il voto in pagella: "4,5. L'Atletico Madrid non gli porta bene. Stecca forte, un'altra. Cominciano ad essere tante".
© RIPRODUZIONE RISERVATA