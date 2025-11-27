Second sconfitta consecutiva per l'Inter che, dopo aver perso contro il Milan in campionato, cade anche in Champions League, questa volta sul campo dell'Atletico Madrid. Il Quotidiano Sportivo analizza così la prova dei nerazzurri: "È un'altra beffa, la seconda in pochi giorni dopo quella nel derby. La quinta sconfitta in stagione per l'Inter, sebbene sia la prima in Champions League. Come due stagioni fa, a Madrid fa festa l'Atletico, stavolta nel pieno recupero. Il 2-1 favorevole ai colchoneros (rete di Alvarez, pari di Zielinski e gol decisivo di Gimenez) non muta di tanto le chances di qualificazione diretta agli ottavi, ma è un altro schiaffo in una partita che la squadra di Chivu gioca a metà. Bene fino al momentaneo 1-1, poi un po' intimorita, ma comunque punita oltre misura guardando al computo delle occasioni".