La vittoria a Pisa serviva dopo due sconfitte pesanti. A trascinare la squadra in campo non solo Lautaro con la sua doppietta

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 dicembre 2025 (modifica il 1 dicembre 2025 | 11:16)

"Strettamente legato a Chivu è il primo attore non protagonista che merita una menzione". Il Corriere dello Sport commenta la vittoria dell'Inter a Pisa e sottolinea il momento di un giocatore che sta crescendo tanto nell'ultimo periodo e sta riuscendo a farsi sentire di più di quello che era riuscito a fare in passato.

"Ed è Piotr Zielinski che ha attraversato il primo anno milanese come se fosse un fantasma. O un ectoplasma. Anche a Napoli era un calciatore intermittente ma si accendeva eccome. Chivu lo ha rigenerato. Si fida di lui e glielo ha fatto capire e sentire".

"Ha giocato titolare a Madrid (e ha segnato). E ieri è stato il primo a entrare in campo. A inizio ripresa, al posto di Sucic. Zielinski è uno di quei calciatori che ha bisogno di sentirsi al centro del progetto. E Chivu ha avuto l’intelligenza di capirlo", scrive il quotidiano sportivo a proposito del polacco.

Il finale dell'analisi fatta dal quotidiano sportivo era proprio per "gli attori non protagonisti". E si è meritato una citazione pure Barella. "Suo l’assist del 2-0. Calciatore termometro dell’Inter. Se cresce lui, cresce la squadra". Dalla sua concretezza, dalla sua leadership, dalla voglia di esserci dipende molto delle sorti nerazzurre.

(Fonte: Corriere dello Sport)