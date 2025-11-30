«Siamo ovviamenti concentrati e stare sul pezzo in questa partita e speriamo alla fine di fare i tre punti. Fortuna o sfortuna? Abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare così. Non è sicuramente bello perdere due gare così. Meritavamo di più ma dobbiamo migliorare e speriamo di fare meglio. Importante la fiducia di Chivu, mi ha fatto sentire così dall'inizio. Sulla gara sarà difficile e dovremo essere cinici sotto porta», ha detto il calciatore nerazzurro.