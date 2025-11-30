Su Inter Tv, prima della gara contro il Pisa, ha parlato il centrocampista dell'Inter, Petar Sucic. Queste le parole del calciatore nerazzurro che torna a giocare da titolare al posto di Zielinski che aveva giocato dal primo minuto nella gara contro l'Atletico Madrid.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Sucic: “La fiducia di Chivu è importante. Sfortuna? Non è bello perdere così due gare ma…”
news
Sucic: “La fiducia di Chivu è importante. Sfortuna? Non è bello perdere così due gare ma…”
Le parole del calciatore nerazzurro su ITV prima della gara delle 15 contro il Pisa
«Siamo ovviamenti concentrati e stare sul pezzo in questa partita e speriamo alla fine di fare i tre punti. Fortuna o sfortuna? Abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare così. Non è sicuramente bello perdere due gare così. Meritavamo di più ma dobbiamo migliorare e speriamo di fare meglio. Importante la fiducia di Chivu, mi ha fatto sentire così dall'inizio. Sulla gara sarà difficile e dovremo essere cinici sotto porta», ha detto il calciatore nerazzurro.
(Fonte: ITV)
© RIPRODUZIONE RISERVATA