Sucic: “La fiducia di Chivu è importante. Sfortuna? Non è bello perdere così due gare ma…”

Le parole del calciatore nerazzurro su ITV prima della gara delle 15 contro il Pisa
Eva A. Provenzano
Su Inter Tv, prima della gara contro il Pisa, ha parlato il centrocampista dell'Inter, Petar Sucic. Queste le parole del calciatore nerazzurro che torna a giocare da titolare al posto di Zielinski che aveva giocato dal primo minuto nella gara contro l'Atletico Madrid.

«Siamo ovviamenti concentrati e stare sul pezzo in questa partita e speriamo alla fine di fare i tre punti. Fortuna o sfortuna? Abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare così. Non è sicuramente bello perdere due gare così. Meritavamo di più ma dobbiamo migliorare e speriamo di fare meglio. Importante la fiducia di Chivu, mi ha fatto sentire così dall'inizio. Sulla gara sarà difficile e dovremo essere cinici sotto porta», ha detto il calciatore nerazzurro.

(Fonte: ITV)

