Ecco i profili che l'Inter ha cerchiato per sostituire Calhanoglu in caso di addio del turco: il Galatasaray spinge

La Gazzetta dello Sport ha rivelato quest'oggi come l'Inter chieda 30 mln di euro per privarsi di Hakan Calhanoglu , una cifra più bassa rispetto a quelle circolate (35-40) nei giorni scorsi.

Una cosa è certa ed è che i nerazzurri non intendono privarsi a zero, come invece sogna il Galatasaray. Se la proposta dei turchi si dovesse avvicinare ai 30, allora l'affare potrebbe chiudersi anche a breve. E chi arriverà al suo posto? La Gazzetta dello Sport fa quattro nomi:

"L'obiettivo numero uno – che oggi è giusto definire sogno, domani chissà – è Ederson dell’Atalanta, rinforzo considerato ideale. Ha tutte le caratteristiche che piacciono a Milano, tranne...il prezzo: non meno di 50 milioni di euro. Le alternative? Stiller dello Stoccarda non costa tanto di meno"

"In teoria ci sarebbe Hjulmand, ex Lecce e ora allo Sporting. Ma con il club danese i rapporti sono conflittuali per via della causa Joao Mario: quasi impossibile pensare di aprire un canale. Più sotto nella scala delle preferenze c’è un altro danese, il genoano Frendrup. Ma qui il telefono ancora non squilla".