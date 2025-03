"Venti marzo, Italia-Germania a San Siro, gara d'andata dei quarti di finale di Nations League che mette in palio la possibilità di giocare un girone di qualificazione al Mondiale meno impegnativo. Ventitré marzo, Germania-Italia al Westfalenstadion di Dortmund, il ritorno decisivo. Poi Bayern Monaco-Inter l'8 aprile all'Allianz Arena e Inter-Bayern il 16 a San Siro. Tra marzo e aprile, Bisseck farà il pendolare tra l'Italia e la Germania. Sfiderà compagni di club con la nazionale, affronterà compagni di nazionale con il club. In un paio settimane il centrale nerazzurro si ritroverà prima a giocare con Kimmich, Goretzka, Musiala e Sané contro Bastoni, Dimarco (forse, da vedere se il ct Spalletti lo convocherà nonostante l'ultimo infortunio), Barella e Frattesi. Poi il contrario. Chissà come interpreterà il centralone tedesco dell'Inter reagirà al fatto di dover marcare in una settimana Frattesi e in quella successiva Musiala. Di sicuro, nella prima chiamata in nazionale maggiore di Bisseck, ha avuto la sua parte anche... il destino", scrive Gazzetta.