L'Inter del nuovo ciclo targato Chivu conosce la sua prima sconfitta in campionato. Ed è un ko che fa malissimo, come riferisce Repubblica oggi in edicola:
"La prima sconfitta in serie A di Cristian Chivu da allenatore dell’Inter fa malissimo. Perché è arrivata alla seconda di campionato. Perché nella stessa giornata hanno vinto tutte le concorrenti. Perché l’avversaria era l’Udinese, con cui ci si aspetta che in casa si debba vincere, se l’obiettivo è lo scudetto".
"E perché il tecnico avrà due settimane di vuoto, mentre i suoi giocatori saranno in ritiro con le nazionali, per rimuginare su cosa non ha funzionato".
