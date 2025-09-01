"La prima sconfitta in serie A di Cristian Chivu da allenatore dell’Inter fa malissimo. Perché è arrivata alla seconda di campionato. Perché nella stessa giornata hanno vinto tutte le concorrenti. Perché l’avversaria era l’Udinese, con cui ci si aspetta che in casa si debba vincere, se l’obiettivo è lo scudetto".