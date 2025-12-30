Il Giorno illustra i precedenti più recenti: "Guardando alla cabala, l'Inter non ha grandi punti di riferimento, guardando a chi ha chiuso l'anno solare in testa nell'ultimo decennio. Dal 2014/15, sei volte la capolista si è confermata tale, cinque no. In tre di queste circostanze proprio l'Inter era davanti e ha ceduto il passo, ma nel 2020/21 i nerazzurri erano dietro al Milan e hanno poi conquistato lo Scudetto, mentre due stagioni fa Inzaghi ha chiuso davanti sia al 31 dicembre che a stagione conclusa".