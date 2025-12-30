C'è l'Inter in testa alla classifica di Serie A al termine del 2025. Un ottimo segnale per i nerazzurri di Chivu, anche se questo traguardo non è garanzia di successo finale.
Primi al termine dell’anno solare non è garanzia di scudetto: Inter, i precedenti
I nerazzurri di Chivu, grazie al successo contro l'Atalanta, hanno chiuso il 2025 in testa alla classifica
Il Giorno illustra i precedenti più recenti: "Guardando alla cabala, l'Inter non ha grandi punti di riferimento, guardando a chi ha chiuso l'anno solare in testa nell'ultimo decennio. Dal 2014/15, sei volte la capolista si è confermata tale, cinque no. In tre di queste circostanze proprio l'Inter era davanti e ha ceduto il passo, ma nel 2020/21 i nerazzurri erano dietro al Milan e hanno poi conquistato lo Scudetto, mentre due stagioni fa Inzaghi ha chiuso davanti sia al 31 dicembre che a stagione conclusa".
