"L’ultima immagine dell’Inter-Napoli di Antonio Conte è questa. Il minuto della furia è il 68, quando è stato assegnato un rigore agli avversari (poi calciato e realizzato da Calhanoglu) per il fallo in area di Rrahmani su Mkhitaryan. Ha protestato con forza, ha mandato a quel paese l’arbitro, si è sfogato con un calcione al primo pallone che ha trovato a portata e poi contro il quarto uomo. Il faccia a faccia con Colombo – che aveva richiamato Doveri durante lo show furibondo di Conte – è stata l’ultima istantanea di lui in campo, con quei «vergognatevi» ripetuti fino alle scalette che sono poi diventate la sua panchina alternativa per gli ultimi venti minuti di partita e poco più. Però poi a fine partita davanti ai giornalisti si è presentato il suo vice, Cristian Stellini", spiega La Gazzetta dello Sport.