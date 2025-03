E l'occasione arriva quando Calhanoglu batte un calcio d'angolo, dopo aver chiesto il soccorso per un tifoso, e Carlos Augusto ne approfitta. L'Atalanta reagisce "con fiammate isolate". Gasperini ha provato a mettere ancora in difficoltà i nerazzurri cambiando assetto "ma la consapevolezza dell’Inter ormai è illimitata. Impossibile scalfire questa sicurezza aumentata dall’espulsione di Ederson (proteste) che mette ancora più in difficoltà l’Atalanta, punita dal raddoppio di Lautaro. Il maxi-recupero serve solo a rimettere in parità il numero dei giocatori: espulso anche Bastoni. Un rosso che non oscura minimamente la serata perfetta dell’Inter", conclude lo stesso articolo.