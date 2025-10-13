La crescita esponenziale di questi mesi lo ha portato al centro della ribalta: il suo valore è cresciuto a dismisura

Quanto vale Pio Esposito? Se lo chiedono in tanti oggi. Se lo chiede anche la Gazzetta dello Sport, che a lui ha dedicato un ampio focus nell'edizione odierna. Il valore del ragazzone nerazzurro è ovviamente lievitato a dismisura nell'ultimo periodo, ma sembra difficile quantificarlo. Il motivo? Lo spiega proprio il quotidiano. Si legge infatti:

"Il potenziale di Esposito va blindato come si usa di questi tempi con i giovani bomber della sua taglia: il suo nome è giustamente finito sul taccuino delle big di mezza Europa e inquadrarlo con una valutazione “fissa” è un’impresa quasi impossibile, visto il rendimento in continuo movimento.

Per un parametro di riferimento, allora, vale la pena riavvolgere il nastro e tornare indietro di qualche mese: questa estate l’Inter ha rifiutato offerte da 50 milioni per Pio, oltre a non avere nemmeno preso in considerazione l’ipotesi di uno scambio alla pari con Lookman. Di proposte indecenti ne arriveranno altre, c’è da scommetterci, ma una cosa è sicura: se Esposito era incedibile ad agosto, lo è ancora di più oggi. L’Inter non cambierà certo idea proprio ora che il pulcino Pio è diventato grande".