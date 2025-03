Non solo per il prestigio e per inseguire il trofeo, l'Inter lotta anche per il bilancio. Superare gli ottavi della nuova Champions League vorrebbe dire mettersi in tasca un bel gruzzoletto e la proprietà nerazzurra spera di raggiungere il traguardo.

"La Champions ti fa bella, e anche particolarmente ricca. L’Inter, che si pettina sempre prima della Coppa - cosa che a volte non succede in campionato -, ha l’occasione storica di sfondare quota 100 milioni di incasso nella competizione già alla fine degli ottavi. Più o meno quanto aveva ottenuto in tutto il percorso esaltante di due stagioni fa: arrampicandosi fino a Istanbul, al club di proprietà cinese Suning arrivò un assegno da 101 milioni. Basta un altro passettino per far altrettanto felici pure gli americani di Oaktree (ieri al seguito della squadra, accanto al presidente Marotta c’era anche Massimiliano Catanese, chief of staff voluto dal fondo Usa). Eliminando il Feyenoord, si aggiungerebbero infatti 12,5 milioni per il passaggio del turno agli 87,9 totali già portati a casa dopo il girone", analizza La Gazzetta dello Sport.