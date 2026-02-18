L'appuntamento in conferenza stampa alla vigilia di Bodo Glimt-Inter è stato molto più denso di significato del solito. Questo perché Bastoni e Chivu si sono soffermati anche su quanto accaduto nel derby d'Italia e tutto ciò che ha scatenato nei due giorni successivi. Si legge su La Repubblica di oggi:

"Dopo il difensore, ha parlato il suo tecnico Cristian Chivu, che da vanti al microfono ha portato a termine il proprio percorso di normalizzazione. Alla vigilia della sfida alla Juve aveva ribadito che lui di episodi arbitrali non parla, poi dopo la partita ha parlato eccome. Ieri ha fatto di più, andando a ripescare episodi su cui al tempo non si era pronunciato: «In questa stagione, noi abbiamo subito un torto a Napoli e lo dico per la prima volta». Quella sera in tv andò a parlare Marotta, scatenando la reazione di Conte".