Andrea Della Sala Redattore 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 09:02)

Il tecnico Antonio Conte non ha diretto l'allenamento di ieri del Napoli, ha avuto dal club un permesso di qualche giorno. Ma c'è un clamoroso scenario possibile

"Altro che faccia a faccia con la squadra. Antonio Conte non si è presentato alla ripresa degli allenamenti del Napoli, tornato in campo ieri pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno. Al suo posto hanno assunto il comando il vice Cristian Stellini e Gabriele Oriali, costretti a gestire anche gli inevitabili imbarazzi provocati da un'assenza inattesa e per certi versi sconcertante. Dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa a Bologna, infatti, il tecnico leccese aveva pronunciato parole di estrema durezza nei confronti dei suoi giocatori, il cui seguito naturale dovrà essere un franco chiarimento all'interno dello spogliatoio, se non una resa dei conti. Ma intanto il leader azzurro non s'è fatto vedere e il club è dovuto correre ai ripari con un comunicato tardivo, quando la notizia della illustre defezione era ormai trapelata. Un banale permesso, insomma. È soltanto di questo che si tratta, assicurano le fonti ufficiali. E le stesse voci di dentro lasciano intendere che per l'allenatore non sia nemmeno stato il primo pit-stop, visto che una routine simile aveva caratterizzato le precedenti soste del campionato", analizza Repubblica.

"Conte è un lavoratore infaticabile ed è di conseguenza quantomeno strano che abbia deciso di allontanarsi dalla nave nella tempesta, restando in famiglia a Torino. Ma i fatti questo dicono e il resto sono per adesso congetture. Ieri pomeriggio a Castel Volturno mancavano pure i dieci azzurri convocati dalle rispettive nazionali e in mancanza dei big sarebbe stato lo stesso impossibile un confronto nello spogliatoio, rinviato dunque alla prossima settimana non solo per l'assenza di Conte. Stellini ha diretto una seduta un po' più breve del solito (un'oretta) ed è parsa pure una carezza per i giocatori, dopo le loro rimostranze per la durezza — a loro giudizio eccessiva — degli allenamenti. C'è tensione per gli infortuni muscolari e si è fermato pure Anguissa con il Camerun: torna oggi in città per sottoporsi a esami medici. Servirà invece più tempo per rivedere al centro sportivo il tecnico, in stand by con l'avallo e forse su consiglio di Aurelio De Laurentiis. Il presidente aveva ascoltato la sfuriata a caldo dell'amico Antonio dopo la resa di domenica a Bologna e al termine dell'accorata telefonata i due hanno concordato di prendersi una pausa. Sperando che basti".

"Il Napoli è certo che Conte abbia bisogno solo di ricaricare le pile ed esclude l'ipotesi di un clamoroso ribaltone in panchina. Allo stesso tempo De Laurentiis conosce però troppo bene il focoso carattere del tecnico e per questo non ne ha preso sotto gamba lo sfogo a Bologna. «Io non accompagno un morto...». Tradotto: Antonio non deve avere dubbi sulla voglia di reagire degli azzurri e sulla disponibilità del gruppo a seguirlo. Oppure l'ipotesi delle sue dimissioni — per ora sfumata — rischia di prendere corpo nei prossimi giorni. Tutto sarà più chiaro nel weekend, perché il 17 novembre sarà il giorno del dentro o fuori. Il presidente è all'estero e non vuole pensare al piano B. Ma si naviga a vista", chiarisce Repubblica.