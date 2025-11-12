Il tecnico del Milan già da oggi si metterà al lavoro a Milanello e potrà contare anche su qualche big non partito per le gare delle nazionali

Andrea Della Sala Redattore 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 15:16)

Il tecnico del Milan, Max Allegri, già da oggi si metterà al lavoro a Milanello e potrà contare anche su qualche big non partito per le gare delle nazionali

"Nonostante la pausa delle nazionali e i dodici rossoneri partiti con diverse destinazioni, Milanello è un luogo più affollato del solito. Soprattutto, giovani a parte, ci sono giocatori “ingombranti” come Pulisic e Rabiot, ma anche Estupinan e Gimenez. A Capitan America, grazie alle mediazioni tra club e federazione statunitense, sono stati evitati volo intercontinentale e doppia amichevole Usa contro Paraguay e Uruguay. Sarebbe altrimenti rientrato soltanto giovedì, come sempre accade quando risponde alla chiamata della nazionale", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Stessa diplomazia usata per Estupinan, ko nell’ultimo viaggio con l’Ecuador: la società ha fatto sì che per l’amichevole con il Canada non venisse coinvolto. Certi errori nell’ultima di campionato possono essere dipesi anche da una forma non ottimale: nei prossimi giorni di lavoro con Allegri la ritroverà e sarà poi Max a scegliere tra lui e Bartesaghi. Una decisione strettamente tecnica. Per loro, e soprattutto per Jashari, è stata organizzata per venerdì l’amichevole con l’Entella: un test in cui verranno verificate le condizioni di tutti. E un buon impegno per rimettere minuti e ritmo nelle gambe. Non parteciperanno invece Rabiot e Gimenez. Entrambi attesi da un programma di lavoro personalizzato proprio fino a venerdì. Dalla ripresa degli allenamenti, fissata per il martedì pomeriggio della settimana che porterà al derby, saranno invece al lavoro con la squadra. Le attenzioni, oltre che su Adrien, si concentrano su Santi: anche se la caviglia dolente fa meno male il centravanti difficilmente parteciperà alla corsa per una maglia da titolare, ma può comunque essere una buona risorsa da utilizzare a partita in corso".

"Il Milan di Max si allenerà quasi sempre al mattino: oggi, domani e venerdì giorno dell’amichevole a porte rigorosamente chiuse (inizio alle 11.30). Seguiranno tre giorni di riposo e l’appuntamento per la ripresa fissato per martedì pomeriggio. Unico giorno di lavoro in programma dopo pranzo. Per il resto sempre di buonora a Milanello. Il centro sportivo si preparerà ovviamente a riaccogliere i nazionali: dopo gli ultimi impegni della domenica, i francesi Maignan e Nkunku, gli azzurri Gabbia e Ricci, ma anche Pavlovic e Leao saranno attesi già nel primo giorno di lavoro settimanale. Mercoledì rientrerà il giovane Odogu e soprattutto Modric: la Croazia di Luka è a un solo passo dal traguardo mondiale. Completeranno il quadro i rientri di Saelemaekers, De Winter, Athekame e Bartesaghi attesi per giovedì", chiude Gazzetta.