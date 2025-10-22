Il problema dello scorso anno è stato l'assenza di alternative adeguate in attacco. Ora Lautaro e Thuram hanno chi può sostituirli

Andrea Della Sala Redattore 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 11:46)

Il problema dello scorso anno è stato l'assenza di alternative adeguate in attacco. Ora Lautaro e Thuram hanno chi può sostituirli e lo sta facendo alla grande. Sia Esposito che Bonny dimostrano di essere pronti per giocare nell'Inter.

"Un discorso a parte merita Esposito che, in quest'anno magico, da giugno in poi, ha segnato nel Mondiale, in campionato, in Nazionale, ora anche in Champions. Spalle alla porta è forse il migliore in circolazione nella difesa e nello smistamento della palla, deve però risolvere un po' di agitazione sotto porta: ieri due li doveva mettere dentro, forse tre. Questione di tempo. Ma difficile considerarlo riserva, come non lo è Bonny che ha una corsa devastante negli spazi. D'accordo, era il Saint Gilloise, ma l'Inter comincia a fare paura", sottolinea La Gazzetta dello Sport.