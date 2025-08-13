"Il campo continua a dare risposte contraddittorie, anche ieri a Monza", assicura l'edizione odierna di Repubblica

Matteo Pifferi Redattore 13 agosto 2025 (modifica il 13 agosto 2025 | 12:46)

"È proprio Lookman, ciò che manca all’Inter? O, per meglio dire, è soltanto Lookman che manca all’Inter o ci sono dei vuoti poco visibili, delle mancanze più sottili e meno percettibili a infragilire una squadra che ha evidentemente chiuso un ciclo ma non ha cambiato pelle, e quindi non sembra che ne stia aprendo un altro? Il campo continua a dare risposte contraddittorie, anche ieri a Monza: pessimo primo tempo, discreta ripresa, 2-2 al 90’, 7-5 ai rigori". Apre così l'articolo di Repubblica su Monza-Inter.

Il quotidiano non risparmia critiche né giudizi ad alcuni giocatori: "A Monza, per lungo tempo è mancata prima di tutto l’unità di squadra. Chivu ha schierato dall’inizio due soli titolari, Mkhitaryan e Dimarco (gli altri, incluso Lautaro, entreranno a metà ripresa), e in sette (tra cui Çalhanoglu e Dumfries) sono addirittura rimasti a casa, ma più che i giocatori per un tempo è mancato il gioco, in tutte le sue componenti: armonia, compattezza, equilibrio.

Il 3-4-2-1 del Monza ha regolarmente aggirato i nerazzurri dalle fasce, anche quando Ciurria ha fulminato Dimarco sul cross da sinistra di Caprari (1-0 al 33’). Chivu si è lamentato parecchio con i suoi, non ha ovviamente festeggiato per l’incredibile autorete del pareggio (Birindelli ha incornato con straordinario tempismo, però nella sua porta, un traversone di Dimarco) ma nell’intervallo ha indotto i suoi a cambiare registro: più pressing, più ritmo, più palleggio, più attenzione e anche un gol di fino, quello segnato da Francesco Pio Esposito deviando di tacco un tiro di Darmian. In chiusura, il 2-2 di Azzi. Luis Henrique, di nuovo schierato a tutta fascia, ha di nuovo deluso: molti tocchetti e poca sostanza. Bonny ha avuto qualche spunto interessante, Esposito si è visto solo sul gol, Sucic è stato ordinario ma nella ripresa si è vista coralità, ed è la prima cosa che Chivu va cercando, Lookman o non Lookman. Che alla fine, c’è da scommetterci, arriverà"