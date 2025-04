Inter e Napoli si trovano in testa con lo stesso punteggio, pronte a darsi battaglia per uno degli scudetti più incerti della storia recente. Dopo un’intera stagione a inseguirsi, le due squadre sono tornate a pari merito, portandosi ai nastri di partenza con cinque giornate di fuoco per determinare chi avrà la meglio. Ma la corsa al titolo non si limita solo a queste ultime partite, con diversi fattori – dal calendario agli infortuni, dalla pressione psicologica alla condizione fisica – che giocheranno un ruolo cruciale nella resa finale.