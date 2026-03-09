Il gol di Estupinan ha permesso al Milan di battere 1-0 l'Inter e di accorciare in classifica a -7 dai nerazzurri.
Repubblica: “Inter pasticciona, sembrava una bestia ferita. Dimarco e Bastoni…”
"La vittoria di un bel Milan, meritatissima e davanti al patron Gerry Cardinale, contro un'Inter spenta e pasticciona, riapre almeno uno spiraglio di possibilità nella corsa scudetto. Sette punti di vantaggio con dieci partite da giocare sono tanti, ma di rimonte anche più improbabili se ne sono viste in serie A nell'era dei tre punti", racconta Repubblica che poi entra nel dettaglio:
"Se il Milan torna a sentire l'odore del sangue è anche perché l'Inter si è mostrata come una bestia ferita. Senza Lautaro, Thuram, Çalhanoglu e Dumfries, entrato a giochi chiusi, non è la stessa squadra. Esposito e Bonny non hanno combinato nulla. A centrocampo il Milan ha fatto di più e meglio. Bastoni, fischiatissimo, è stato all'altezza, ma in fascia Saelemaekers ha domato Dimarco. E così, 105 giorni dopo la sconfitta nel derby d'andata, l'Inter è tornata a perdere una partita di campionato, dopo una serie di 15 gare fatta di sole vittorie e un pari, con il Napoli.
A riprova del fatto che i nerazzurri non sanno vincere gli scontri diretti, mentre i rossoneri sembrano fatti apposta per le grandi partite, come il loro allenatore". Il Milan non vinceva entrambi i derby di campionato dal 2010-2011 e in panchina c'era Allegri.
