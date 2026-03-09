Repubblica: “Inter pasticciona, sembrava una bestia ferita. Dimarco e Bastoni…”

"Se il Milan torna a sentire l'odore del sangue è anche perché l'Inter si è mostrata come una bestia ferita. Senza Lautaro, Thuram, Çalhanoglu e Dumfries, entrato a giochi chiusi, non è la stessa squadra. Esposito e Bonny non hanno combinato nulla. A centrocampo il Milan ha fatto di più e meglio. Bastoni, fischiatissimo, è stato all'altezza, ma in fascia Saelemaekers ha domato Dimarco. E così, 105 giorni dopo la sconfitta nel derby d'andata, l'Inter è tornata a perdere una partita di campionato, dopo una serie di 15 gare fatta di sole vittorie e un pari, con il Napoli.