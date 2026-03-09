"Allo stesso tempo l’Inter dovrà riflettere sull’atteggiamento tenuto in una partita che poteva chiudere i giochi scudetto", scrive La Stampa

Matteo Pifferi Redattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 14:32)

"Il campionato non è morto, viva il campionato. Il Milan non spreca l’occasione di prendersi il derby, accorciare le distanze dall’Inter capolista e dare un segnale di speranza per tenere aperti i giochi. Merito di Massimiliano Allegri, che ha saputo rilanciare i rossoneri (se solo avesse un centravanti…) e togliersi la soddisfazione di fare due su due contro i nerazzurri. Il risultato è stato lo stesso dell’andata, quell’1-0 che profuma di “cortomuso”, e la partita giocata ieri è stata tatticamente ineccepibile". Apre così l'articolo de La Stampa sul successo del Milan contro l'Inter nel derby.

"Chivu può consolarsi con il vantaggio ancora extralarge in classifica (+7 sui rossoneri) e anche recriminare per il fallo di mano del neoentrato Ricci al 95’, che clamorosamente non è stato sanzionato dall’arbitro Doveri e dalla Var. Altri veleni in arrivo, dunque, ma allo stesso tempo l’Inter dovrà riflettere sull’atteggiamento tenuto in una partita che poteva chiudere i giochi scudetto. Una squadra spenta e molle è stata messa all’angolo da un Milan tosto e pimpante: Chivu ha provato anche a cambiare il modulo nel finale con un 4-2-3-1 iperoffensivo, ma ha raccolto davvero poco con i senatori i primi a fallire il match point", aggiunge il quotidiano.

Senza Thuram, Chivu ha dovuto schierare Bonny e Pio Esposito insieme per la prima volta e i risultati non sono stati positivi. L'Inter ha tenuto il baricentro basso e ha provato anche a rallentare il ritmo con un Milan che è partito subito forte e aggressivo anche senza grandi occasioni da gol, tranne quella di Modric al 3'. La Stampa, poi, si concentra anche sul rigore non fischiato all'Inter:

"Dimarco però si divorava il pareggio al 9’: pessimo segnale se il nerazzurro più in forma e ispirato spreca così e la serata storta degli uomini di Chivu si prolungava con un assedio infruttuoso e l’infortunio di Bastoni al 20’ della ripresa. Dopo aver passato tutta la partita a subire fischi e insulti dei tifosi rossoneri per il caso Kalulu, il difensore interista si faceva male dopo un duro scontro con Rabiot in cui rimediava anche l’ammonizione. Chissà che pensieri avrà fatto il ct Gattuso in tribuna, ma sicuramente saranno più foschi quelli del designatore arbitrale Rocchi per quel rigore non visto che avrà un’onda lunga"