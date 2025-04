L'Inter di Simone Inzaghi è ancora in corsa per tutto e dopo la vittoria di Monaco la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo in Europa è cresciuta ancora di più. E proprio su questo si focalizza oggi Repubblica: "È proprio «siamo ancora vivi» la frase preferita di Inzaghi, che prima di presentarsi ai microfoni ha preso l’abitudine di mettersi l’elmetto. Si difende, contrattaccando, da due tipi di critiche: quelle ai suoi giocatori e quelle ai cambi, quasi sempre forzati, in una squadra in cui un buon terzo della rosa convive con acciacchi, da Lautaro a Thuram, da Taremi a De Vrij.