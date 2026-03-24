Il focus dal quotidiano sull'infermeria della nazionale e sull'atteggiamento che sta dimostrando il difensore nerazzurro

La qualificazione ai mondiali per l'Italia dipende anche dall'infermeria. Sono diverse le questioni da monitorare quando manca ormai pochissimo alla sfida con l'Irlanda del Nord e all'eventuale finale. Ne parla La Repubblica in edicola stamattina:

"Sulla credibilità del ct, quando parla della capacità di non arrendersi al dolore fisico, non si discute. Da calciatore azzurro, passò la prima settimana del ritiro tedesco del Mondiale 2006 a fare sette ore di fisioterapia al giorno per guarire da un serio infortunio muscolare, poi fu tra gli eroi di Berlino. Hanno recepito il messaggio Bastoni, in dubbio per Bergamo per i dolori a tibia e caviglia, ma ieri ha corso forzando anche un po', Tonali, Calafiori e Mancini che hanno lavorato in palestra. Chiesa non se l'è sentita, ripiombando nel suo limbo di campione smarrito".