Nell'Italia che ieri sera ha battuto Israele c'erano in campo 3 giocatori dell'Inter dal 1', poi è entrato anche Frattesi nella ripresa. Ecco i giudizi de La Gazzetta dello Sport:
Gds – Italia, ok gli interisti: tutti sufficienti, anzi c’è anche un 6,5 per…
BASTONI 6 - Gloukh non è una prima punta e ha movimenti illeggibili: non c’è da rischiare, accorcia solo quando è indispensabile. Un muro decisivo su Solomon, sull’autogol non è solo sfortunato
DIMARCO 6,5 - Un po’ stanco e il più penalizzato dagli scompensi del primo tempo, finisce per essere più preoccupato di Khalaili che di attaccarlo. Però non molla di un centimetro, è comunque sempre prezioso
BARELLA 6 - Una leggerezza da rischio gol, alcuni falli da frustrazione e un passaggio invece di cercare la porta smascherano una serata difficile. Ma è decisivo per avviare l’azione dell’1-1
FRATTESI 6.
