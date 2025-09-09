Gds – Italia, ok gli interisti: tutti sufficienti, anzi c’è anche un 6,5 per…

Nell'Italia che ieri sera ha battuto Israele c'erano in campo 3 giocatori dell'Inter dal 1', poi è entrato Frattesi nella ripresa. Ecco i giudizi

Nell'Italia che ieri sera ha battuto Israele c'erano in campo 3 giocatori dell'Inter dal 1', poi è entrato anche Frattesi nella ripresa. Ecco i giudizi de La Gazzetta dello Sport:

BASTONI 6 - Gloukh non è una prima punta e ha movimenti illeggibili: non c’è da rischiare, accorcia solo quando è indispensabile. Un muro decisivo su Solomon, sull’autogol non è solo sfortunato