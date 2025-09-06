FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Repubblica – Italia, Gattuso non rivoluzionario: Tonali-Barella mediana di sostanza

news

Repubblica – Italia, Gattuso non rivoluzionario: Tonali-Barella mediana di sostanza

Repubblica – Italia, Gattuso non rivoluzionario: Tonali-Barella mediana di sostanza - immagine 1
Il focus sulla gara degli azzurri di ieri sera vittoriosi per 5-0 contro l'Estonia a Bergamo
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Vittoria convincente per l'Italia ieri sera a Bergamo contro l'Estonia. Anche grazie all'apporto dei nerazzurri in rosa. La Repubblica in edicola stamattina riassume quanto visto ieri sera:

Repubblica – Italia, Gattuso non rivoluzionario: Tonali-Barella mediana di sostanza- immagine 2
Getty images

"Le premesse tecniche, alla luce del debutto, confermano che Gattuso non sarà un ct rivoluzionario. Né lui lo vuole essere. Non insegue utopie: pretende coraggio, solidarietà tra compagni e raziocinio. La tattica è stata lineare: difesa a 4, idem l’attacco, mediana di sostanza Tonali-Barella, costante uso delle fasce con Politano e Dimarco, imbucate di Zaccagni esterno che si accentra e veloci scambi rasoterra, con intesa naturale della coppia di centravanti Kean-Retegui, battezzata ad hoc. Il comandamento che li riassume tutti è la famosa fame: guai a chi si accontenta del ghirigoro. Eppure la trama bergamasca è stata arzigogolata".

Leggi anche
Juve, nessuna sorpresa contro l’Inter. David titolare: “Poteva giocare il derby da...
GdS – Bastoni ammanetta Sappinen, Dimarco cambia il sistema, sostanza Barella

© RIPRODUZIONE RISERVATA