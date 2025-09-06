"Le premesse tecniche, alla luce del debutto, confermano che Gattuso non sarà un ct rivoluzionario. Né lui lo vuole essere. Non insegue utopie: pretende coraggio, solidarietà tra compagni e raziocinio. La tattica è stata lineare: difesa a 4, idem l’attacco, mediana di sostanza Tonali-Barella, costante uso delle fasce con Politano e Dimarco, imbucate di Zaccagni esterno che si accentra e veloci scambi rasoterra, con intesa naturale della coppia di centravanti Kean-Retegui, battezzata ad hoc. Il comandamento che li riassume tutti è la famosa fame: guai a chi si accontenta del ghirigoro. Eppure la trama bergamasca è stata arzigogolata".