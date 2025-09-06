Alla ripresa del campionato il derby d'Italia Juve-Inter. Tra i bianconeri ci sarà David, Tudor si affiderà ancora al canadese per gidare l'attacco della Juve.
Juve, nessuna sorpresa contro l’Inter. David titolare: “Poteva giocare il derby da nerazzurro”
"Il derby d’Italia di Jonathan David è iniziato a quasi duemila chilometri da Torino, praticamente una rincorsa con partenza da “casa” dell’allenatore interista Cristian Chivu. Bucarest, Romania. In attesa di sfidare Lautaro, ieri sera il bomber della Juventus ha segnato e battuto quel volpone di Mircea Lucescu, ct ottantenne dei romeni con un passato alla guida dell’Inter di Ronaldo e Roby Baggio. Lo svincolato di lusso avrebbe potuto giocare il classico italiano anche con la maglia dell’Inter, ma alla fine ha scelto la Signora e sabato prossimo - 13 settembre – sarà la punta di diamante dell’attacco di Igor Tudor. Questione di gerarchie, fiducia e meccanismi rodati", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Tudor è pronto a inserire il nuovo attaccante Lois Openda, arrivato nelle ultime ore del mercato e subito ripartito per il Belgio, ma con l’Inter ricomincerà dalle certezze dell’estate. A partire dall’ex bomber del Lilla come numero nove. Dopo il gol al debutto in Serie A (contro il Parma), David cercherà il bis nel suo primo derby d’Italia. L’idea di Igor, in attesa di riabbracciare i nazionali alla Continassa, è quella di non fare esperimenti e di cambiare il meno possibile. Almeno inizialmente toccherà a Yildiz e Conceiçao combinare con il 25enne canadese per far saltare l’antifurto dell’Inter. Jonathan sarà un po’ terminale e un po’ catapulta: finalizzatore, ma anche suggeritore grazie ai movimenti all’indietro per aprire spazi e consentire a Yildiz, Conceiçao e Joao Mario di buttarsi in area come serpenti a sonagli usciti dalla cesta", aggiunge il quotidiano.
