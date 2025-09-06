"Il derby d’Italia di Jonathan David è iniziato a quasi duemila chilometri da Torino, praticamente una rincorsa con partenza da “casa” dell’allenatore interista Cristian Chivu. Bucarest, Romania. In attesa di sfidare Lautaro, ieri sera il bomber della Juventus ha segnato e battuto quel volpone di Mircea Lucescu, ct ottantenne dei romeni con un passato alla guida dell’Inter di Ronaldo e Roby Baggio. Lo svincolato di lusso avrebbe potuto giocare il classico italiano anche con la maglia dell’Inter, ma alla fine ha scelto la Signora e sabato prossimo - 13 settembre – sarà la punta di diamante dell’attacco di Igor Tudor. Questione di gerarchie, fiducia e meccanismi rodati", scrive La Gazzetta dello Sport.