"La notte dei sogni viventi ha consegnato al campionato una squadra di zombie e un’altra di assatanati cacciatori di gloria e bellezza, che poi restituiscono a piene mani: oggigiorno, in A niente è più gratificante che vedere giocare l’Atalanta e, per la precisione, l’Atalanta in trasferta". Apre così La Repubblica il suo focus su quanto accaduto ieri sera tra Juventus e Atalanta , con la Dea che ha rifilato ai bianconeri un pesantissimo 4-0 all'Allianz Stadium. Si legge: "I bergamaschi — in lanciatissima corsa per lo scudetto — hanno usato alla Juve la cortesia di risparmiarle lo stesso trattamento riservato a Verona ed Empoli, appena battute a domicilio 5-0: si sono fermati a 4, avrebbero potuto farne il doppio.

Erano quasi 58 anni, dal 4-0 nel derby che si giocò pochi giorni dopo la morte di Meroni, che i bianconeri non incassavano una sconfitta di queste dimensioni. Non è il genere di storia che Motta immaginava di scrivere. «Ora di questa storia dello scudetto non si parlerà più», dirà alla fine. L’Atalanta si incaglia quando qualcuno s’arrocca nella propria area, ma in situazioni tattiche come questa ci sguazza: per paradosso, sarà un vantaggio avere da qui alla fine un calendario complicato, a cominciare dalla sfida con l’Inter di domenica".