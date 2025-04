"Nella ripresa la squadra dell’ex nerazzurro Chivu è cresciuta, grazie al cambio di modulo e alle sostituzioni, raggiungendo un pari meritato, agguantato grazie ai subentrati. Un punto d’oro per il Parma, in lotta per la salvezza. Due punti buttati per l’Inter, che avrebbe avuto la possibilità di allungare a più sei sul Napoli, che domani a Bologna scenderà in campo galvanizzato dalla consapevolezza di potersi portare a un punticino appena. E passata la fatica del Dall’Ara, la squadra di Conte è attesa da un percorso di sola discesa, fino alla fine del campionato", il commento del quotidiano.