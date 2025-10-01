L'aggiornamento sulla questione da parte del quotidiano all'indomani dell'approvazione della delibera in Consiglio comunale

Daniele Vitiello Redattore/inviato 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 09:32)

"Ora è questione di burocrazia, carte da firmare e scadenze serrate per perfezionare il tutto", sottolinea Repubblica in edicola stamattina a proposito della questione stadio. Quali saranno dunque i prossimi passi? Spiega il quotidiano: "Dopo il via libera del Consiglio comunale di Milano, lo stadio di San Siro dovrà essere venduto a Inter e Milan entro il 10 novembre. Da qui partirà il percorso per costruire il nuovo impianto e demolire parzialmente il vecchio Meazza.

La data del rogito sarà stabilita nei prossimi giorni. Intanto il Comune sta preparando la comunicazione ufficiale della proposta da inviare alle squadre. Che, a loro volta, dovranno sottoscrivere lo schema di accordo e le nuove richieste di Palazzo Marino, tra cui la riduzione da 36 a 22 milioni del contributo del Comune alle spese".

In discesa sì, ma non del tutto. Bisognerà agire in fretta, ma allo stesso tempo con grande prudenza. Si legge ancora: "La strada è ancora lunga e non senza ostacoli. Dal ministro dello Sport Andrea Abodi sono arrivate rassicurazioni solo sugli strumenti finanziari da utilizzare, ma non su eventuali soldi pubblici da destinare al rinnovo degli stadi. Sullo sfondo anche la preoccupazione che il progetto possa essere fermato da inchieste giudiziarie: la procura di Milano e la Corte dei Conti già da alcuni niesi monitorano la cessione dell'impianto".