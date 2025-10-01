FC Inter 1908
Inter, missione computa: tutto e subito. Panchina lunga per Chivu, lampi da Esposito e Bonny

Inter, missione computa: tutto e subito. Panchina lunga per Chivu, lampi da Esposito e Bonny - immagine 1
Il tecnico si gode l'attacco a 4 volti. Bene la ThuLa, bene anche chi entra dopo. Taremi e Arnautovic sono un lontano ricordo
Andrea Della Sala Redattore 

Missione compiuta per l'Inter. Altre tre punti in Champions e continua il filotto di vittorie consecutive. Servivano i tre punti per continuare il percorso positivo e sono arrivati, Chivu può ritenersi soddisfatto per l'approccio e il gioco.

Inter, missione computa: tutto e subito. Panchina lunga per Chivu, lampi da Esposito e Bonny- immagine 2
Getty Images

"Tutto e subito. Un bel 3-0, Lautaro goleador come una volta, Acerbi che sembra contare gli anni al contrario, Calhanoglu in versione creativa originale, la coppia-bis Esposito-Bonny che seppellisce il ricordo di Taremi-Arnautovic, un turnover esagerato con sette cambi utili per il campionato. Forse c’è il rimpianto per un gol in più, salvato miracolosamente sulla linea, e oggi la differenza reti è decisiva nella corsa alla qualificazione. Ma non si poteva pretendere troppo, c’è anche il primo posto in coabitazione con i pesi massimi Bayern e Real Madrid. Tutto, subito e anche bellissimo, ma soltanto per il momento. Perché lo Slavia è lontano anni luce dagli standard Champions, anzi non si capisce come abbia fatto 2-2 con il Molde nella prima. E perché il “bello” deve venire dalla quinta giornata, quando in calendario si susseguiranno Atletico, Liverpool, Arsenal e Borussia. La missione era accumulare più punti possibile, prima con lo Slavia, ora con Saint-Gilloise e Kairat, per assicurarsi almeno i playoff. Fin qui, compiuta", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Inter, missione computa: tutto e subito. Panchina lunga per Chivu, lampi da Esposito e Bonny- immagine 3

"Rispetto a Inzaghi meno uscite manovrate, niente mediana rotante ma Calha play centrale classico e due mezzali, e verticalizzazioni meno affollate che, forse, riducono le occasioni ma proteggono dietro. In più, la panchina lunga. Soprattutto davanti, dove Bonny propone lampi da Thuram ed Esposito si muove da 9 consumato. I successi consecutivi diventano così quattro, Ajax, Sassuolo, Cagliari e Slavia, ora la Cremonese dalla quale Chivu pretende altri tre punti perché poi Roma, Saint-Gilloise e Napoli diranno con più precisione dove sta andando la nuova Inter. Sicuramente Lautaro sta volando verso la direzione giusta", aggiunge Gazzetta.

