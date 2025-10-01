Missione compiuta per l'Inter. Altre tre punti in Champions e continua il filotto di vittorie consecutive. Servivano i tre punti per continuare il percorso positivo e sono arrivati, Chivu può ritenersi soddisfatto per l'approccio e il gioco.

"Tutto e subito. Un bel 3-0, Lautaro goleador come una volta, Acerbi che sembra contare gli anni al contrario, Calhanoglu in versione creativa originale, la coppia-bis Esposito-Bonny che seppellisce il ricordo di Taremi-Arnautovic, un turnover esagerato con sette cambi utili per il campionato. Forse c’è il rimpianto per un gol in più, salvato miracolosamente sulla linea, e oggi la differenza reti è decisiva nella corsa alla qualificazione. Ma non si poteva pretendere troppo, c’è anche il primo posto in coabitazione con i pesi massimi Bayern e Real Madrid. Tutto, subito e anche bellissimo, ma soltanto per il momento. Perché lo Slavia è lontano anni luce dagli standard Champions, anzi non si capisce come abbia fatto 2-2 con il Molde nella prima. E perché il “bello” deve venire dalla quinta giornata, quando in calendario si susseguiranno Atletico, Liverpool, Arsenal e Borussia. La missione era accumulare più punti possibile, prima con lo Slavia, ora con Saint-Gilloise e Kairat, per assicurarsi almeno i playoff. Fin qui, compiuta", sottolinea La Gazzetta dello Sport.